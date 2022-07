Ο Ντέλε Άλι αδυνατεί να επιβεβαιώσει όσους πριν από χρόνια είχαν ποντάρει στο ταλέντο του για λαμπερή καριέρα και η χαμένη ευκαιρία του για την Έβερτον στο φιλικό με τη Μινεσότα, προκάλεσε... θλίψη στους οπαδούς της ομάδας.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός μπορεί να ήλπιζε ότι με τη μετακίνηση στο Μέρσεϊσαϊντ για λογαριασμό της Έβερτον θα κατάφερνε να ξεκινήσει έναν νέο, πιο πειθαρχημένο κύκλο στην καριέρα του, ωστόσο, τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει καθόλου.

Το κακό του πρόσωπο παραμένει φανερό στον αγωνιστικό χώρο και ο ποδοσφαιριστής δεν καταφέρνει να φτιάξει οτιδήποτε καλό ούτε για την ομάδα του, αλλά ούτε και για τον εαυτό του ώστε να πάρει τα πάνω του.

Στη φιλική... συντριβή των «ζαχαρωτών» από τη Μινεσότα τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο Ντέλε Άλι έπρεπε απλά να πλασάρει σε κενή εστία και αντ' αυτού... μπλόκαρε τη μπάλα και την έδιωξε σε άουτ, σε μια φάση που απογοήτευσε τους οπαδούς.

«Η πιο θλιβερή πτώση ποδοσφαιριστή» χαρακτηρίζεται πλέον από τους φίλους της ομάδας στα social media...

I think Dele Alli will want this chance back. pic.twitter.com/aePr1rVsf6