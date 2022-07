Ο Ραχίμ Στέρλινγκ για πρώτη φορά εμφανίστηκε σε παιχνίδι με τη φανέλα της Τσέλσι, όμως οι «μπλε» ηττήθηκαν στα πέναλτι από την Charlotte FC. Η Έβερτον «έφαγε»... ξεγυρισμένη τεσσάρα από την Minnesota United.

Η Τσέλσι με τον Πούλισικ να σκοράρει στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης στη Βόρεια Καλιφόρνια, άνοιξε το σκορ, με τον Στέρλινγκ να μπαίνει στην αναμέτρηση με την έναρξη του δευτέρου μέρους παίρνοντας τη θέση του Captain America.

Η Charlotte FC κατάφερε να ισοφαρίσει με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ρίος, ο οποίος φυσικά νίκησε τον Μεντί και στη διαδικασία από την άσπρη βούλα που ακολούθησε για να προκύψει νικητής. Εκεί, ο Κόνορ Γκάλαχερ τα έκανε μαντάρα με ένα από τα πιο αποτυχημένα πέναλτι που έχουν σημειωθεί, ενώ, δεν ήταν αρκετό το καλό χτύπημα του Στέρλινγκ, με την Τσέλσι να γνωρίζει την φιλική ήττα με το 5-3.

Ο Φρανκ Λάμπαρντ έμεινε να χαμογελάει από αμηχανία και εκνευρισμό με όσα είδε από τους ποδοσφαιριστές του στην Έβερτον, στην βαρύτατη ήττα με το τελικό 4-0 από την Minnesota United. Μάλιστα, τα τρία τέρματα είχαν επιτευχθεί από το πρώτο μέρος, αν και σε τέτοιες περιστάσεις είναι καλό όλα τα προβλήματα να βγαίνουν στα φιλικά προετοιμασίας κι όχι μετά στα επίσημα ματς...

CHRISTIAN PULISIC OPENS THE SCORING FOR CHELSEA 🔥 pic.twitter.com/HcXMbdCtH2

Charlotte FC tie it up in stoppage time against Chelsea 😱 pic.twitter.com/uIhWemj0w6