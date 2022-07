Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δείχνει κάτι περισσότερο από ενθαρρυντικά σημάδια εξέλιξης με τον Τεν Χαγκ και τα γκολ που πέτυχε στη φιλική νίκη (3-1) επί της Κρίσταλ Πάλας, υπόσχονται πολλά για τη νέα σεζόν!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έπαιξαν ελκυστικό και γρήγορο ποδόσφαιρο στη Μελβούρνη το μεσημέρι της Τρίτης, βρήκαν δίχτυα οι Μαρσιάλ, Ράσφορντ και Σάντσο και μάλιστα, ο Γάλλος πέτυχε το τρίτο του τέρμα σε ισάριθμες φιλικές αναμετρήσεις για φέτος.

Το σκορ άνοιξε ο Άντονι Μαρσιάλ στο 18ο λεπτό, σκοράροντας και στο τρίτο φετινό φιλικό προετοιμασίας. Ο Μαλάσια – που πήρε πρώτη φορά φανέλα βασικού – με το δεξί άλλαξε το παιχνίδι για τον Νταλότ κι αυτός με το αριστερό πέρασε έξυπνα τη μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι για να βρει την κίνηση του σκόρερ. Αυτός πρώτα στόπαρε με το στήθος και πλάσαρε για το 1-0.

Στο 48ο λεπτό το... Ten-Hag ball έκανε την εμφάνισή του με τη μεταφορά της μπάλας από τη μια εστία στην άλλη, μεταβιβάσεις δίχως χρονοτριβή και εύκολο τελείωμα από τον Μάρκους Ράσφορντ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έφτασαν έξω από τα αντίπαλα καρέ με τον Μαρσιάλ, αυτός άφησε στον Σάντσο, ο Άγγλος βρήκε ξανά τον Γάλλο στην περιοχή, εκείνος άφησε στον Φαν ντε Μπεεκ που γύρισε αμέσως για τον Ράσφορντ ώστε να γίνει το 2-0.

Τέτοιος αυτοματισμός είχε... χρόνια να γίνει από τους ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και εννοείται ότι η εικόνα της ομάδας αυτό το διάστημα μόνο θετικά συναισθήματα προκαλεί στους οπαδούς του κλαμπ.

Στο 59' ήρθε και το 3-0 από τον Τζέιντον Σάντσο, σε φάση που ξεκίνησε πάλι από τον Ντε Χέα, έγινε ταχύτατα η ανάπτυξη και ο σκόρερ βγήκε στο χώρο για να βρεθεί απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Ακόμα και οι πανηγυρισμοί των παικτών για τα γκολ στα φιλικά ματς δείχνουν ότι αλλάζει και το κομμάτι της ψυχολογίας και της αυτοπεποίθησης,

Το τελικό 3-1 διαμορφώθηκε με κεφαλιά του Γουόρντ, αν και λίγο νωρίτερα ο Ντε Χέα είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική απόκρουση για να διώξει σε κόρνερ. Στα τελευταία λεπτά αποβλήθηκε ο 19χρονος αμυντικός της Γιουνάιτεντ, Γουίλ Φις.

MALACIA TO DALOT WITH A SUPERB PASS AND AN EXCELLENT ASSIST FROM DALOT TO MARTIAL WHO TUCKS IT AWAY NEATLY ONCE AGAIN! 1-0!



TEN HAG BALL😍 pic.twitter.com/qsqCFIj5cH