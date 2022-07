Μεταγραφών συνέχεια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία επισημοποίησε το deal με τον Άγιαξ για την απόκτηση του Λισάντρο Μαρτίνες για το ποσό των 55 εκατομμυρίων ευρώ.

Η νέα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ της εποχής Τεν Χαγκ αρχίζει να παίρνει σταδιακά σάρκα και οστά.

Μετά τις ανακοινώσεις των Ταιρέλ Μαλάσια και Κρίστιαν Έρικσεν, σειρά πήρε πλέον και ο Λισάντρο Μαρτίνες με τον σύλλογο του Μάντσεστερ να ανακοινώνει την απόκτηση του νεαρού στόπερ από τον Άγιαξ για το ποσό των 55 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ακόμα δέκα εκατομμύρια συμπεριλαμβάνονται σε μορφή μπόνους.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον που είχε επιδείξει και η Άρσεναλ για την περίπτωσή του, οι Κόκκινοι Διάβολοι τελικά κατάφεραν να αναδειχθούν νικητές σε αυτή την άτυπη «μάχη», ολοκληρώνοντας την τρίτη καλοκαιρινή μεταγραφή τους.

Από την πλευρά του ο Αργεντινός αμυντικός συμφώνησε για συμβόλαιο διάρκειας έως το 2027, ενώ στο deal προβλέπεται και οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα έτος.

Οι στόχοι της Γιουνάιτεντ πάντως ενόψει της επόμενης σεζόν δεν σταματούν εκεί, αφού μετά και την επισημοποίηση της προσθήκης του Μαρτίνες στρέφεται πλέον εξ ολοκλήρου στον Φρένκι Ντε Γιονγκ, έχοντας ήδη συμφωνήσει προφορικά με τη Μπαρτσελόνα.

An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez 🔴🇦🇷#MUFC || @LisandrMartinez