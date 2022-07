Έπειτα από αρκετό καιρό διαπραγματεύσεων και σκέψεων για τα ποσά, η Γιουνάιτεντ φαίνεται ότι άκουσε το «ok» της Μπαρτσελόνα για τον Ντε Γιόνγκ έναντι 85 εκατομμυρίων ευρώ! Ακόμα βάζει εμπόδια ο παίκτης...

Ο Ολλανδός χαφ ενδέχεται να συνεργαστεί τελικά γι' ακόμα μια φορά με τον Έρικ Τεν Χαγκ στην καριέρα του και ο νέος κόουτς της Γιουνάιτεντ έχει φτάσει κοντά στην απόκτηση ακόμα ενός ποδοσφαιριστή για τη μεσαία γραμμή μετά και τον Κρίστιαν Έρικσεν.

Όπως αναφέρεται πλέον στον διεθνή Τύπο, η Μπαρτσελόνα έδωσε τη συγκατάθεσή της για την μετακίνηση του Φρένκι Ντε Γιόνγκ στο Μάντσεστερ έναντι 85 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφορούν 75 εκατ. + 10 εκατομμύρια σε μπόνους που συμπεριλήφθηκαν στη συμφωνία.

Βέβαια, ο διεθνής μέσος ακόμα είναι... δύσκολος και θέλει να παραμείνει στη Βαρκελώνη, αλλά η Γιουνάιτεντ θα επιχειρήσει να τον πείσει και με τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου που θα του προσφέρει...

Manchester United have reached full agreement with Barcelona for Frenkie de Jong, after further talks. Package worth €85m. Fee guaranteed around €75m plus add-ons. 🚨🇳🇱 #MUFC



Personal terms, still the issue to be resolved - as Frenkie’s priority is to stay at Barcelona. pic.twitter.com/aTYnV3cHkP