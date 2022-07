Επεισοδιακό το κατά τ' άλλα φιλικό ματς της Τότεναμ με την Σεβίλλη, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με έντονη αντιπαράθεση των παικτών και αίματα στο πρόσωπο του Μοντιέλ. Γροθιά σε αντίπαλο έριξε ο Ριτσάρλισον!

Οι Ανδαλουσιανοί δεν κατάλαβαν τον φιλικό χαρακτήρα της φιλικής αναμέτρησης και εξ αρχής εκνεύρισαν τους παίκτες του Αντόνιο Κόντε με την δύναμη που χαρακτήριζε το παιχνίδι τους.

Προς το τελείωμα του πρώτου μέρους κι έπειτα από κόντρα με τον Σον για την διεκδίκηση της μπάλας, ο Μοντιέλ μάτωσε και μόλις σηκώθηκε από το έδαφος κατευθύνθηκε απειλητικά προς το μέρος του Νοτιοκορεάτη για να ζητήσει τα ρέστα.

Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση, ωστόσο, το πράγμα δεν ξέφυγε περισσότερο, αφού άπαντες κατευθύνθηκαν στ' αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Romero and Richarlison being the first ones to back the beef 😭 pic.twitter.com/XGj5mVGmYL