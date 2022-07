Η Λίβερπουλ με γκολ των Χέντερσον και Σαλάχ υπέταξε με 2-0 την Κρίσταλ Πάλας στην Σιγκαπούρη, σε ένα ματς που κανένας από τους 22 ποδοσφαιριστές που χρησιμοποίησε ο Γιούργκεν Κλοπ δεν έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για παραπάνω από 45 λεπτά!

Η Λίβερπουλ πήρε τη φιλική νίκη με 2-0 απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, αφού εμφανίστηκε πολύ διαφορετική σε σχέση με το ματς απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η «πειραματική» διάθεση του Γιούργκεν Κλοπ παρέμεινε, αφού χρησιμοποίησε όλους τους ποδοσφαιριστές του από ένα ημίχρονο, όμως οι Reds ήταν αρκετά πιο πειστικοί και συμπαγείς στο Εθνικό Στάδιο της Σιγκαπούρης σε σχέση με το ματς της Ταϊλάνδης που έφερε και τον διασυρμό τους με 4-0 από τους Κόκκινους Διαβόλους.

Σε ένα παιχνίδι που ο Κώστας Τσιμίκας πήρε φανέλα βασικού, ο αρχηγός Τζόρνταν Χέντερσον άνοιξε το σκορ στο δωδέκατο λεπτό με πολύ όμορφο φαλτσαριστό σουτ μετά από πάσα του Έλιοτ, ο οποίος έδειξε ότι έχει ξεπεράσει οριστικά τον βαρύ τραυματισμό του στον αστράγαλο και είναι έτοιμος να συμπεριληφθεί στα βασικά πλάνα του Κλοπ για την προσεχή σεζόν. Από την άλλη, ο Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν ξεκίνησε μεν το ματς, όμως στο 44' αισθάνθηκε ενοχλήσεις με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί άμεσα από τον νεαρό Κλάρσκον.

Harvey ➡ Hendo



A brilliant strike to put us ahead in Singapore 👏 #LFCPreSeason pic.twitter.com/1Y8HaKYd3w