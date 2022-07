Με 32 διαφορετικούς παίκτες η Λίβερπουλ, με κέφι, βασικούς και μια εβδομάδα επιπλέον προετοιμασίας η Γιουνάιτεντ, θριάμβευσε με το εμφατικό 4-0 στο φιλικό ντέρμπι της Μπανγκόκ και η εποχή του Έρικ Τεν Χαγκ ξεκίνησε ιδανικά. Έπαιξε για 30' ο Τσιμίκας, ντεμπούτο για Νούνιες, Μαλάσια, Καρβάλιο.

Καλύτερη δυνατή εκκίνηση στην εποχή του Έρικ Τεν Χαγκ δεν θα μπορούσαν να φανταστούν πιθανώς οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Στο πολυαναμενόμενο φιλικό ντέρμπι της Μπανγκόκ, οι Κόκκινοι Διάβολοι κέρδισαν τις εντυπώσεις και εκμεταλλεύτηκαν τον υψηλότερο βαθμό ετοιμότητάς τους και τα «πειράματα» του Γιούργκεν Κλοπ, επικρατώντας εμφατικά με 4-0 κόντρα στη Λίβερπουλ που έδωσε χρόνο συμμετοχής σε 32 διαφορετικούς παίκτες.

Στο «Rajamangala Stadium» της Ταϊλάνδης, οι δύο ομάδες φανέρωσαν από τη σέντρα τη διαφορά προσέγγισής τους, καθώς ο Κλοπ έδωσε φανέλα βασικού στους νεαρούς, Μαμπάγια, Μόρτον, Τσέιμπερς, ενώ ο Τεν Χαγκ εμπιστεύτηκε τις σταθερές της Γιουνάιτεντ τις προηγούμενες σεζόν.

Ποντάρισμα στην εμπειρία ο Τεν Χαγκ και «λάμψη» επιθετικά.



Η διαφορά δυναμικότητας φάνηκε κυρίως στο επιθετικό τρίτο της Γιουνάιτεντ, όπου η τριπλέτα Σάντσο, Ράσφορντ, Μαρσιάλ υποχρέωσε και επωφελήθηκε από σφάλματα απειρίας της άμυνας των Reds και κάπως έτσι όχι απλά προηγήθηκε, αλλά ξέφυγε με δύο γκολ μπροστά στο σκορ πριν τη διακοπή του πρώτου ημίωρου.Ο Σάντσο άνοιξε τον χορό των γκολ στο 12' μετά το αβίαστο λάθος του 17χρονου δεξιού μπακ, Μαμπάγια (θετικές εντυπώσεις στο επιθετικό κομμάτι), με άψογο πλασέ στη γωνία του Άλισον. Η Λίβερπουλ ήταν άστοχη στις δικές της επισκέψεις στα καρέ του Ντε Χέα, σημειώνοντας δύο δοκάρια στη φάση διαρκείας του 18ου λεπτού με τον ορεξάτο Φάμπιο Καρβάλιο και τον Λουίς Ντίας. Κάθε φορά, όμως, που η Γιουνάιτεντ περνούσε τη μπάλα από τη μεσαία γραμμή των Reds, ήταν ικανή να φτάσει ως την εστία και στο 30', η αδράνεια τριών παικτών τους να απομακρύνουν την μπάλα από την περιοχή, είχε ως αποτέλεσμα ο Φρεντ να «κρεμάσει» με φανταστική λόμπα από το ημικύκλιο της περιοχής τον Άλισον για το 2-0.

Με τρεις διαφορετικές ενδεκάδες η Λίβερπουλ



Στο 30' ήταν η ώρα του Κώστα Τσιμίκα, στη δεύτερη «φουρνιά» των παικτών της Λίβερπουλ. Το πράγμα, όμως, έγινε ακόμα χειρότερο, αφού στο 33' ο νεοεισελθόντας Ρις Γουίλιαμς «πούλησε» την μπάλα στον Μαρσιάλ κι ο Γάλλος έφτασε προς την περιοχή και νίκησε τον Βραζιλιάνο κίπερ με ιδανικό τελείωμα. Το σκορ θα μπορούσε να έχει ξεφύγει κι άλλο υπέρ της Γιουνάιτεντ στο ημίχρονο, αλλά ο «κεραυνός» του Νταλότ από διαγώνια θέση σταμάτησε στη συμβολή των δοκών.



Το δεύτερο μέρος αποτέλεσε πεδίο πειραματισμών και για τη Γιουνάιτεντ, η οποία αφοσιώθηκε στο ανασταλτικό κομμάτι και έδωσε πλήρως τον έλεγχο στους Reds. Από το 60', η Λίβερπουλ αγωνίστηκε με το... ιππικό της (Φαν Ντάικ, Σαλάχ, TAA, Ρόμπερτσον, Φαμπίνιο, Τιάγκο, Κεϊτά) συν το μεγάλο της απόκτημα, Ντάργουιν Νούνιες, αλλά το πρόβλημα στην τελική προσπάθεια δεν επιλύθηκε. Μάλιστα, στη μοναδική της φάση-αντεπίθεση, η Γιουνάιτεντ έφτασε και στο 4-0, με τον Μπαϊγί να διασπά τη μεσαία γραμμή και να ανοίγει για τον Πελίστρι, ο οποίος αφού έπαιξε ιδανικά το ένα-δύο με τον Ντιαλό, πλάσαρε άνετα τον Άντριαν.



Τελευταία σημαντική φάση στο ματς ήταν το δοκάρι του Σαλάχ με τρομερό curler, φάση στην οποία ο Νούνιες αστόχησε εξ επαφής στην επαναφορά και υπό την πίεση του θετικότατου Μπαϊγί.



Περισσότερα σε λίγο...

Λίβερπουλ (Γιούργκεν Κλοπ, πρώτο 30λεπτο): Άλισον, Μαμπάγια, Φίλιπς, Γκόμεζ, Τσέιμπερς, Χέντερσον, Μόρτον, Καρβάλιο, Έλιοτ, Ντίας, Φιρμίνο

Λίβερπουλ (δεύτερο 30λεπτο): Άλισον, Φράουεντορφ, Μάτιπ, Γουίλιαμς, Τσιμίκας, Μίλνερ, Μπάιτσετιτς, Κλάρκσον, Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν, Κλαρκ, Τζόουνς

Λίβερπουλ (τρίτο 30λεπτο): Άντριαν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Φαμπίνιο, Κεϊτά, Τιάγκο, Σαλάχ, Νούνιες, Χιλ



Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Έρικ Τεν Χαγκ, πρώτο ημίχρονο): Ντε Χέα, Νταλότ, Λίντελοφ, Βαράν, Σο, ΜακΤόμινεϊ, Φρεντ, Φερνάντες, Μαρσιάλ, Σάντσο, Ράσφορντ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (δεύτερο ημίχρονο): Ντε Χέα (68', Χίτον), Γουάν-Μπισάκα, Μπαϊγί, Τέλες, Μαλάσια, Σάβατζ, Ικμπάλ, Ελάνγκα, Φαν Ντε Μπέεκ, Πελίστρι, Ντιαλό