Ο Καλιντού Κουλιμπαλί βρίσκεται πλέον στο Λονδίνο για να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να υπογράψει στην Τσέλσι, με τη μεταγραφή του να φτάνει περίπου στα 40 εκατ.ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Ο Σενεγαλέζος αμυντικός της Νάπολι αποχωρεί από την Serie A και γίνεται ο ένας από τους δυο στόπερ που κυνηγάει ο Τόμας Τούχελ μετά τις αποχωρήσεις τον Ρούντιγκερ και Κρίστενσεν από το «Στάμφορντ Μπριτζ».

Έπειτα από αρκετά χρόνια κατά τα οποία η Τσέλσι «φλέρταρε» μεταγραφικά τον Κουλιμπαλί, ο υψηλόσωμος αμυντικός θα γίνει κάτοικος Λονδίνου, έχοντας φτάσει στην αγγλική πρωτεύουσα το πρωί της Πέμπτης.

Φυσικά αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και το συμβόλαιο που θα υπογράψει θα του αποφέρει 10 εκατ.ευρώ ετησίως, όπως φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει με την νέα του ομάδα.

Kalidou Koulibaly has arrived in London to have a medical to complete his move from Napoli to Chelsea. 🔵 pic.twitter.com/0MlYjvDMKV