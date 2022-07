Παίκτης της Τσέλσι πρέπει να θεωρείται ο Καλιντού Κουλιμπαλί, μιας και οι Μπλε φέρεται να συμφώνησαν με τη Νάπολι για τη μεταγραφή του Σενεγαλέζου για το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο ίδιος είχε επιβεβαιώσει πριν από μερικές ώρες πως η μεταγραφή του στην Τσέλσι βρίσκεται στην τελική ευθεία και φαίνεται πως η οριστικοποίηση του deal δεν άργησε να έρθει.

Σύμφωνα με τους καθόλα έγκυρους Φαμπρίτσιο Ρομάνο και Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Καλιντού Κουλιμπαλί θα αγωνίζεται στο Λονδίνο τη νέα σεζόν, μιας και οι Μπλε έφτασαν την Τετάρτη (13/7) σε οριστική συμφωνία με την πλευρά της Νάπολι για το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Από την πλευρά του ο Σενεγαλέζος στόπερ θα καρπώνεται περί τα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για να προσφέρει τις υπηρεσίες τους στους Λονδρέζους, οι οποίοι πλέον ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για να ανακοινώσουν την απόκτησή του και να δώσουν συνέχεια στις μεταγραφές έπειτα από τη διαφαινόμενη του Ραχίμ Στέρλινγκ.

Πάντως η προσθήκη του Κουλιμπαλί δεν αναμένεται να είναι η μοναδική στα στόπερ, αφού στην Τσέλσι εξετάζουν επίσης και τις περιπτώσεις των Ακέ, Κιμπεμπέ και Ντε Λιχτ αν και ο τελευταίος παρουσιάζεται όλο και πιο κοντά στη Μπάγερν.

Kalidou Koulibaly to Chelsea, here we go! Full agreement in place for €40m fee add-ons completed, bid accepted. Napoli are checking the documents then it will be official. 🚨🔵 #CFC



Koulibaly will sign long-term deal for €10m net salary per season. First centre back, signed. pic.twitter.com/Flr0XSN7wu