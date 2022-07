Ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν Μονάχου, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς, θα ταξιδέψει στο Τορίνο την Δευτέρα (11/7) για να διαπραγματευτεί με τη Γιουβέντους για τη μεταγραφή του Ματάις Ντε Λιχτ.

Ο Ματάις Ντε Λιχτ είναι ο πρώτος στόχος της Μπάγερν Μονάχου για την ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής, όμως η υπόθεση δεν είναι εύκολη. Η Γιουβέντους αξιώνει, σε πρώτη φάση, 70-80 εκατομμύρια ευρώ για την πώληση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, ενώ στο «παιχνίδι» υπάρχει πάντα και η Τσέλσι. Οι Βαυαροί έχουν προβάδισμα στην υπόθεση, καθώς έχουν ήδη προφορική συμφωνία με τον διεθνή στόπερ για συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 18 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη Γερμανία ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς, θα ταξιδέψει την ερχόμενη Δευτέρα (11/7) στο Τορίνο για διαπραγμετεύσεις με τους «Μπιανκονέρι», έχοντας στόχο να κλείσει την τέταρτη μεταγραφή των πρωταθλητών Γερμανίας μετά τους Μαζράουι, Γκράβενμπερχ και Μανέ. Ο Ολλανδός στόπερ έγινε κάτοικος Ιταλίας το 2019, όταν η Γιουβέντους κατέβαλε 85,5 εκατομμύρια ευρώ στον Άγιαξ για να τον αποκτήσει. Σε αυτή την τριετία μετράει 117 συμμετοχές με τους «Μπιανκονέρι», έχει σκοράρει οκτώ γκολ, έχει μοιράσει τρεις ασίστ και έχει πανηγυρίσει από ένα πρωτάθλημα, κύπελλο και εγχώριο Super Cup. Το συμβόλαιο του Ντε Λιχτ εκπνέει το 2024.

Bayern director Hasan Salihamidžić will be in Italy tomorrow, as reported by @tzmuenchen - he’s gonna open negotiations over Matthijs de Ligt. 🚨🇳🇱 #FCBayern



No issues on contract proposal but Juventus are still waiting for Bayern and Chelsea’s official opening bid. pic.twitter.com/UhVtlMKfNw