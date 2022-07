Στην προετοιμασία της Τσέλσι θα ενσωματωθεί άμεσα ο Ραχίμ Στέρλινγκ και με τον Τούχελ να τον περιμένει στο Λος Άντζελες, θα έρθει και η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής.

Ο Άγγλος επιθετικός είναι κανονικότατα παίκτης των «μπλε» του Λονδίνου σε ένα deal που έφτασε στα 56 εκατομμύρια ευρώ και παρά το γεγονός πως ακόμα δεν έχει υπάρξει επισημοποίηση της μετακίνησης του παίκτη από την Μάντσεστερ Σίτι, εκείνος συμπεριφέρεται ως μέλος της Τσέλσι.

Αυτές τις ώρες «πετάει» για να φτάσει στο Λος Άντζελες όπου βρίσκεται η υπόλοιπη ομάδα για την φετινή της προετοιμασία ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Το κλαμπ της πρωτεύουσας πιθανότατα θα τον ανακοινώσει μέχρι να καταφέρει ο ποδοσφαιριστής να βάλει τη νέα του φανέλα και να συμμετέχει σε προπόνηση.

