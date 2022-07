Λιντς και Μπαρτσελόνα φαίνεται πως βρίσκονται πολύ κοντά σε deal για τη μεταγραφή του Ραφίνια.

Θετικό πρόσημο είχαν οι συζητήσεις μεταξύ Λιντς και Μπαρτσελόνα το Σαββατοκύριακο κι έτσι ο Ραφίνια -που τα είχε βρει προφορικά με τους Καταλανούς- είναι έτοιμος να βάλει τέλος στη διετή παραμονή του στο Elland Road.

Τα «παγώνια» δεν συμπεριέλαβαν τον Βραζιλιάνο στην pre-season περιοδεία τους στην Αυστραλία, καθώς ήταν σε συζητήσεις για τη μετακόμισή στη Βαρκελώνη.

Η Τσέλσι που είχε επίσης κάνει γερό μπάσιμο για να αποσπάσει την υπογραφή του παίκτη το τελευταίο δεκαπενθήμερο, θα μείνει με άδεια χέρια καθώς η επισφαλής οικονομικά θέση της Μπαρτσελόνα που την εμπόδιζε μέχρι στιγμής να ανταποκριθεί στους όρους της προσφοράς της Τσέλσι, έχει καταρχήν διευθετηθεί (μετά την πώληση του 10% των τηλεοπτικών της δικαιωμάτων της για τα επόμενα 25 χρόνια).

Πηγές από πλευράς Λιντς, επιμένουν ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία με την Μπαρτσελόνα, αλλά οι διαπραγματεύσεις τις τελευταίες 48 ώρες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, ενώ ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο κάνει λόγο για ειλημμένη υπόθεση, με την τελική προσφορά των Καταλανών να φτάνει τα 72 εκατομμύρια και τη Λιντς να είναι έτοιμη να συμφωνήσει για την πώληση του παίκτη.

Θυμίζουμε ότι ο Βραζιλιάνος είχε συμφωνήσει εδώ και μήνες στους όρους του συμβολαίου με τη Μπάρτσα, ωστόσο, τα «παγώνια» δεν είχαν έως τώρα αποδεχθεί την προσφορά της ομάδας.

Raphinha feels his move to Barcelona is "imminent". Final verbal proposal: €72m guaranteed, with all details included. Leeds, expected to accept once it will be official bid. 🚨🇧🇷 #FCB



Raphinha has been pushing with Leeds in the last 48h: he wants Barça, his biggest dream. pic.twitter.com/7V3m2M12zZ