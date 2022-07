Σον: «Βίωσα ρατσισμό στη Γερμανία, πήρα την εκδίκησή μου όταν τους έκανα να κλαίνε στο Μουντιάλ»

Ο Χέουνγκ Μιν Σον μιλώντας σε εκδήλωση στη Σεούλ αποκάλυψε πως βίωσε έντονα τον ρατσισμό όταν αγωνιζόταν στις ακαδημίες του Αμβούργου και επισήμανε πως πήρε την... εκδίκηση του όταν η Νότια Κορέα απέκλεισε τη Γερμανία στους ομίλους του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2018.

O Χέουνγκ Μιν Σον από μικρός αγαπούσε το ποδόσφαιρο και στα 16 του χρόνια πήρε την δύσκολη απόφαση να αφήσει την πάτριδα του, τη Νότια Κορέα και μετακόμισε στην Γερμανία για να κυνηγήσει το όνειρο του. Το 2008 εντάχθηκε στις ακαδημίες του Αμβούργου, δύο χρόνια αργότερα υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και το 2013 έκανε το βήμα παραπάνω, καθώς υπέγραψε στη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο Σον πλέον είναι ο κορυφαίος Ασιάτης ποδοσφαιριστής και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν ο πρώτος σκόρερ της Premier League μαζί με τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Νοκτιοκορεάτης επιθετικός της Τότεναμ παρευρέθηκε σε εκδήλωση στη Σεούλ και για πρώτη φορά μίλησε για τον ρατσισμό που δέχθηκε όταν πήγε στη Γερμανία και για την «εκδίκηση» που πήρε το 2018 όταν η Νότια Κορέα επικράτησε με 2-0 των «Πάντσερ» στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον ίδιο να διαμορφώνει το τελικό σκορ, τους απέκλεισε από τη φάση των ομίλων και έκανε τους Γερμανούς να κλάψουν.

Son Heung-min recalls experiencing racism in Germany, rejoicing at revenge in World Cup upset https://t.co/UHgCZkX4cO