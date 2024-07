Ο Άγγελος Ποστέκογλου φρόντισε να διαψεύσει τα σενάρια που τον συνέδεσαν με τον πάγκο της Αγγλίας, τονίζοντας πως είναι απόλυτα επικεντρωμένος στην Τότεναμ.

Η FA βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή μετά την απομάκρυνση του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ από τον πάγκο της Αγγλίας, με τα πρώτα υποψήφια ονόματα για τη διαδοχή του να κάνουν την εμφάνισή τους.

Ένα από αυτά ήταν και εκείνο του Άγγελου Ποστέκογλου, ο οποίος σύμφωνα με την «Telegraph» βρίσκεται στη λίστα της Αγγλικής Ομοσπονδίας, αλλά ο τεχνικός της Τότεναμ φρόντισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Όπως δήλωσε άλλωστε είναι απόλυτα επικεντρωμένος στην Τότεναμ, ενώ διέψευσε πως γνωρίζει για κάποιο ενδιαφέρον από πλευράς Αγγλίας.

«Έπαιρνα έναν υπνάκο σήμερα το απόγευμα, οπότε δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει. Είμαι ο προπονητής της Τότεναμ και είμαι αποφασισμένος να φέρω την επιτυχία σε αυτόν τον σύλλογο. Σ' αυτό εστιάζω απόλυτα» τόνισε.

