Την αποθέωση από τους συμπατριώτες του γνώρισε ο Χιούν Μινγκ Σον κατά την επιστροφή στην πατρίδα του, έχοντας αναδειχθεί πρώτος σκόρερ στην Premier League.

Ο Χιούν Μινγκ Σον σκόραρε δις στην νίκη της Τότεναμ επί της Νόριτς με 5-0 κι έτσι οδήγησε τα «σπιρούνια» στην έξοδό τους στο Champions League της νέας σεζόν. Μετά το δεύτερο γκολ του απέναντι στα «καναρίνια», ο Νοτιοκορεάτης μεσοεπιθετικός έφτασε τα 23 σε 25 παιχνίδια φέτος και μοιράστηκε με τον Μοχάμεντ Σαλάχ το βραβείο του πρώτου σκόρερ στο Νησί.

Μία σπουδαία διάκριση για τον Χιούν Μινγκ Σον ο οποίος τα τελευταία χρόνια αποτελεί εκ των πρωταγωνιστών της Τότεναμ. Οι υποχρεώσεις του 29χρονου μεσοεπιθετικού με την Τότεναμ για τη φετινή σεζόν ολοκληρώθηκε κι έτσι ο Σον βρήκε την ευκαιρία να επιστρέψει στην πατρίδα του για διακοπές.

Εκεί όμως τον περίμεναν δημοσιογράφοι και θαυμαστές του προκειμένου να τον αποθεώσουν για την κατάκτηση του «Χρυσού Παπουτσιού» στην Premier League.

Son Heung-min's welcome as he returned home to South Korea with the Golden Boot was incredible 😍🇰🇷



