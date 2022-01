Σον: Κορυφαίος Ασιάτης ποδοσφαιριστής για πέμπτη διαδοχική χρονιά

Ο επιθετικός της Τότεναμ, Χιουνγκ Μιν Σον αναδείχθηκε για έβδομη φορά στη καριέρα του και πέμπτη διαδοχική, ως κορυφαίος Ασιάτης ποδοσφαιριστής.

Ο Χιούνγκ Μιν Σον «μονοπωλεί» επί μια πενταετία το βραβείο του κορυφαίου Ασιάτη ποδοσφαιριστή της χρονιάς. Ο Νοτιοκορεατής επιθετικός και το 2021 έκανε τη διαφορά με τη φανέλα της Τότεναμ και της εθνικής του ομάδας με αποτέλεσμα να πάρει το έβδομο βραβείο του και το πέμπτο διαδοχικό.

O 29χρονος εξτρέμ κέρδισε τα πρώτα του δύο βραβεία τη διετία 2013-14 και από το 2017 είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας βρέθηκε ο επιθετικός της Ζενίτ. Σαρντάρ Αζμούν, στην τρίτη ο επιθετικός της Πόρτο, Μεχντί Ταρεμί, στη τέταρτη ο μέσος της Αλ Χιλάλ, Σαλέμ Αλ Νταουσαρί, ενώ τη πεντάδα πλαισιώνει ο Τακεχίρο Τομιγιάσου της Άρσεναλ.

Ο Σον στο πρώτο μισό της τρέχουσας σεζόν μετράει 24 παιχνίδια με τη φανέλα της Τότεναμ, έχει σκοράρει εννέα φορές και έχει μοιράσει πέντε ασίστ σε 1725 αγωνιστικά λεπτά.

🏆 2017

🏆 2018

🏆 2019

🏆 2020

🏆 2021



Heung-Min Son has won the Best Footballer in Asia award for the fifth year in a row! 🇰🇷 pic.twitter.com/mYR8D46XBG