Τα τυπικά απομένουν μέχρι να ανακοινώσει η Μαρσέιγ την απόκτηση του Πιερ- Έμιλ Χόιμπιεργκ από την Τότεναμ, με το deal να αγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ.

Με ακόμη μια «δυνατή» μεταγραφή από την Αγγλία συνεχίζεται το καλοκαίρι της Μαρσέιγ. Μετά τον Μέισον Γκρίνγουντ, οι Μασσαλοί τα έχουν βρει σε όλα με την Τότεναμ για την απόκτηση του Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ αντί 14 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φάμπριτσιο Ρομάνο, ο 28χρονος Δανός δεν ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στους Spurs παρόλο που έχει συμβόλαιο μαζί τους μέχρι το 2025. Ο χρόνος συμμετοχής ήταν το πρόβλημα που τον ανάγκασε να αναζητήσει τη νέα του «ποδοσφαιρική στέγη» και ο Ντε Τσέρμπι επικοινώνησε μαζί του για να τον εντάξει στο ρόστερ των Μασσαλών.

Ο Ιταλός προπονητής δεν δυσκολεύτηκε να πείσει τον Χόιμπιεργκ και όλα τα έγγραφα για την μετακίνηση του από την Premier League στη Ligue 1 θα υπογραφούν την Κυριακή (21/07).

🚨🔵⚪️ Pierre-Emile Højbjerg to Olympique Marseille, here we go! Documents set to be signed for Danish midfielder who's joining from Spurs.



Tottenham will receive fee around €13.5/14m as PEH was not intentioned to sign new deal.



Højbjerg accepted after speaking to de Zerbi. pic.twitter.com/IdWL8NgLu9