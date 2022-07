Μετά από εκείνον, το απόλυτο χάος στην Γιουνάιτεντ. Από τη μια του αρέσει που είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, από την άλλη αυτό εμποδίζει τις «φιλοδοξίες» του. Και αφού ο Κριστιάνο βλέπει ότι η Γιουνάιτεντ δεν μπορεί να πορευτεί στον δικό του δρόμο, κάνει σκέψεις...

Λένε πως υπάρχουν στιγμές που ίσως θα πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου πρώτο και αν κάτι δεν σε καλύπτει απόλυτα, όσο κι αν το αγαπάς, τότε οφείλεις να το αφήσεις για να βρεις αυτό που θα «κουμπώσει» με τα «θέλω» σου.

Κάπως έτσι, ενδεχομένως, να σκέφτεται και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αν και στην προκειμένη μιλάμε για μια επαγγελματική απόφαση. Ναι, το συναίσθημα υπάρχει ακόμα στο ποδόσφαιρο για όσους επιλέγουν πεισματικά να παραμείνουν ρομαντικοί με το άθλημα και στο χρώμα και το έμβλημα της φανέλας να βλέπουν κάτι πιο σημαντικό από το χαρτί του συμβολαίου και τον αριθμό που θα αυξάνεται κάθε μήνα στον τραπεζικό λογαριασμό.

Ο CR7, ωστόσο, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει βρεθεί σε μια κατάσταση που σκέφτεται να βάλει τέλος σε κάτι που δεν μπορεί να καλύψει τις φιλοδοξίες του. Όχι, τουλάχιστον, αυτά τα τελευταία χρόνια της καριέρας του, αφού, μόλις αποσυρθεί, η σχέση του με την Γιουνάιτεντ θα συνεχιστεί γιατί είναι τέτοια καρδιάς κι όχι απλά εργοδότη – εργαζόμενου.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του ακατάλληλου, λόγω του επιπέδου στο οποίο κλήθηκε να βρεθεί ως προπονητής δίχως να έχει τα προσόντα, Ραλφ Ράνγκνικ, στο φινάλε της περασμένης σεζόν έχασε την τετράδα, κατέγραψε την χειρότερη επίδοση συγκομιδής βαθμών από καταβολής Premier League και είχε και το χειρότερο παθητικό τερμάτων. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι το βίωνε αυτό το πράγμα. Γιατί όλα πήγαιναν καλά στην έναρξη αυτής της δεύτερης θητείας του στον σύλλογο, αλλά από νωρίς έπρεπε να καταλάβει πως τελικά εκείνος «ξελάσπωνε» συνεχώς την ομάδα.

Cristiano Ronaldo hadn't lost by 4+ goals in six years before returning to Manchester United:



- Man Utd 0-5 Liverpool

- Brighton & Hove Albion 4-0 Man Utd pic.twitter.com/fLIPBX4Y5z