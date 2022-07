Ο Μοχάμεντ Σαλάχ συνεχίσει τις καλοκαιρινές του διακοπές παντελώς ξέγνοιαστος πλέον με το νέο συμβόλαιο στη Λίβερπουλ και απολαμβάνει τα νερά της Μυκόνου.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ από το μεσημέρι της Παρασκευής έχει πλέον δεσμευτεί πως θα συνεχίσει με την κόκκινη φανέλα μέχρι και το 2025, υπογράφοντας νέο συμφωνητικό για να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ.

Υπό άκρα μυστικότητα οι άνθρωποι της ομάδας ταξίδεψαν μέχρι το νησί των ανέμων για να τον συναντήσουν και να βάλει την υπογραφή του στα έγγραφα κι έτσι μετά την ευτυχή, για όλους, κατάληξη του ζητήματος, ο Σαλάχ απολαμβάνει πλέον ξέγνοιαστος τις βουτιές του.

Η εμφάνισή του στην παραλία φυσικά και δεν πέρασε απαρατήρητη, με τον ποδοσφαιριστή να βρίσκεται και σε εξαιρετική φυσική κατάσταση...

