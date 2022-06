Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ φέρεται να είπε το «ναι» στον Έρικ Τεν Χαγκ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sports» είναι αρκετά πιθανό να παρουσιαστεί επίσημα στο «Ολντ Τράφορντ» το προσεχές Σαββατοκύριακο.

«Λευκός καπνός» θα βγει, όπως όλα δείχνουν, για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην υπόθεση του Φρένκι Ντε Γιονγκ. Μπορεί τα ισπανικά δημοσιεύματα να έκαναν λόγο για «αντίσταση» του Ολλανδού μέσου, ωστόσο, το γερμανικό «Sky Sports» χαρακτηρίζει σχεδόν ολοκληρωμένη τη μεταγραφή του στους Κόκκινους Διαβόλους και δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί τα προσεχή 24ωρα.

Η Γιουνάιτεντ βρισκόταν ήδη σε προχωρημένες επαφές με την Μπαρτσελόνα για deal συνολικής αξίας στα 85 εκατομμύρια ευρώ (65 εγγυημένα συν 20 σε μπόνους) και προσπαθούσε να αποσπάσει τη θετική απάντηση του 25χρονου χαφ. Πλέον, βάσει του δημοσιεύματος οι δύο απαραίτητες προϋποθέσεις έχουν καλυφθεί και απομένουν μόνο μερικές λεπτομέρειες για να σφραγιστεί η μεταγραφή.

Μάλιστα, το πλάνο των ανθρώπων της Γιουνάιτεντ είναι να την ανακοινώσουν επίσημα μέχρι το τέλος της εβδομάδας και ιδανικά να παρουσιάσουν τον Φρένκι Ντε Γιονγκ στο «Ολντ Τράφορντ» μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο (2-3/7).

