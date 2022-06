Ο Έρικ Τεν Χαγκ έβαλε τη φόρμα του, χαμογέλασε προς τους φωτογράφους, πήρε το σοβαρό του ύφος και έπιασε δουλειά στην Γιουνάιτεντ. Με Φαν ντε Μπεεκ, Γουίλιαμς και Μαρσιάλ η έναρξη της προετοιμασίας.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» από τη Δευτέρα έπιασαν δουλειά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, έχοντας νέο πρόσωπο στην άκρη του πάγκου, μη έχοντας όμως φρέσκο «αίμα» στο ρόστερ, από τη στιγμή που δεν έχει γίνει ούτε μια μεταγραφή.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ από την πρώτη μέρα προσπάθησε να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες και να τονίσει στους ποδοσφαιριστές του πως θέλει να συνηθίσουν σε νέα δεδομένα ώστε να υπάρξει μεγαλύτερο δέσιμο μεταξύ τους, ώστε να επωφεληθεί και η ομάδα στις υποχρεώσεις της.

Στην έναρξη της προετοιμασίας έδωσαν το «παρών» και οι Ντόνι Φαν ντε Μπεεκ, Μπράντον Γουίλιαμς και Άντονι Μαρσιάλ που την περασμένη σεζόν παραχωρήθηκαν δανεικοί σε Έβερτον, Νόριτς και Σεβίλλη αντίστοιχα.

Checking in at Carrington ahead of 2022/23 🔴#MUFC pic.twitter.com/uJyEZgNnM3