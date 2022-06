Ο Ματ Τέρνερ αναμένεται φέτος να μετακομίσει στο Λονδίνο για λογαριασμό της Άρσεναλ και ήδη... μπήκε στο κλίμα γνωρίζοντας την αντιπαλότητα με την Τότεναμ, έχοντας αρνηθεί να υπογράψει αυτόγραφο σε οπαδό της Τότεναμ!

Ο 27χρονος τερματοφύλακας έχει οριστικοποιήσει από καιρό τη μεταγραφή του στους «κανονιέρηδες» και αναμένεται να κάνει το βήμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και την Αγγλία για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Έχει μεγαλώσει και έχει αγωνιστεί μονάχα επί αμερικανικού εδάφους, έχοντας όμως αισθανθεί πλέον πολύ πιο ώριμος και έτοιμος για το επόμενο βήμα.

Ο Ματ Τέρνερ προτού αποχωρήσει από την New England Revolution διέθεσε λίγο χρόνο για τους οπαδούς, ωστόσο, ένας εξ αυτών έκανε το λάθος να φοράει φανέλα Τότεναμ. Και επειδή ο τερματοφύλακας θέλει να σέβεται απόλυτα τη νέα του ομάδα, εξήγησε πως δεν μπορούσε να υπογράψει σε υποστηρικτή των «σπιρουνιών».

New Arsenal goalkeeper Matt Turner refuses to sign a jersey for a Tottenham fan after his final New England Revolution match tonight.



A true Gooner already, @headdturnerr! 😂❤️ #afc pic.twitter.com/AdC8c2Z7M6