Η Τσέλσι κινείται δυναμικά για την απόκτηση του Ραχίμ Στέρλινγκ και προσφέρει 35 εκατομμύρια λίρες στη Μάντσεστερ Σίτι, ένα χρόνο πριν μέινει ελεύθερος ο διεθνής Άγγλος εξτρέμ.

Κοντά στην πρώτη της μεγάλη μεταγραφή επί των ημερών του Τοντ Μπόελι είναι η Τσέλσι. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ιταλού δημοσιογράφου, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο οι Λονδρέζοι είναι «αισιόδοξοι» πως μπορούν να κλείσουν άμεσα τον Ραχίμ Στέρλινγκ, ο οποίος αρέσει παρά πολύ στον Τόμας Τούχελ.

Ο 27χρονος ακραίος επιθετικός μπαίνει στον τελευταίο του χρόνο στο συμβόλαιο του με τη Μάντσεστερ Σίτι και η διοίκηση του κλαμπ είναι πρόθυμη να τον παραχωρήσει. Οι δυο ομάδες έχουν καθίσει ήδη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και το «deal» αναμένεται να κλείσει με ένα ποσό της τάξεως των 35 εκατομμυρίων λιρών.

Update: @ChelseaFC are now confident to close #Sterling deal from @ManCity. Transfer fee could be around £35millions. 🔵 #CFC

