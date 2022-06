Η Λιντς επισημοποίησε την απόκτηση του Μαρκ Ρόκα από την Μπάγερν Μονάχου για τέσσερα χρόνια, καταβάλλοντας 12 εκατ. ευρώ στους Βαυαρούς συν πέντε σε μπόνους.

Συνέχεια στο δυναμικό μεταγραφικό ντεμαράζ για την ενίσχυσή της δίνει η Λιντς, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μαρκ Ρόκα από την Μπάγερν Μονάχου.

Τα Παγώνια υπέγραψαν τον 25χρονο μέσο για τέσσερα χρόνια, δίνοντας τα «χέρια» με τους Βαυαρούς για το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ συν πέντε σε μπόνους κι έτσι πρόσθεσαν το τρίτο τους θερινό απόκτημα μετά τους Μπρένταν Άαρονσον και Ράσμους Κρίστενσεν από τη Ζάλτσμπουργκ.

Ο Ρόκα έγινε παίκτης της Μπάγερν τον Οκτώβριο του 2020 από την Εσπανιόλ αντί εννέα εκατ. ευρώ, δίχως, όμως, να καθιερωθεί είτε με τον Χάνσι Φλικ είτε με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Συνολικά κατέγραψε 24 συμμετοχές σε δύο σεζόν, χωρίς γκολ ή ασίστ.

✍️ #LUFC can today announce Marc Roca will join the club on July 1st 2022, after an agreement was reached with Bayern Munich