Στα υπόψιν της Τσέλσι φέρεται να βρίσκεται ο Θωμάς Στρακόσια, ο οποίος αξιολογείται από τους Μπλε ως ιδανική περίπτωση από την αγορά των ελεύθερων σε περίπτωση που αποχωρήσει ο αναπληρωματικός κίπερ, Κέπα.

Ο Θωμάς Στρακόσια αποχαιρέτησε τη Λάτσιο μετά από δέκα χρόνια στην αιώνια πόλη και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Κι όπως όλα δείχνουν, είναι αρκετά πιθανό να τον βρει σε ομάδα της Premier League και μάλιστα του Big-6, αφού μετά τα δημοσιεύματα περί επαφών με τη Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα, συνδέεται πλέον και με την Τσέλσι!

Όπως αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ του «Guardian», Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο γνώριμος στο ελληνικό κοινό κίπερ που ξεκίνησε την καριέρα του από τον Πανιώνιο και γιος του Φώτη Στρακόσια, βρίσκεται στο στόχαστρο των Μπλε ως πιθανός διάδοχος του Κέπα για back-up του αναντικατάστατου, Εντουάρ Μεντί!

Οι Λονδρέζοι προετοιμάζονται να λάβουν προτάσεις για την παραχώρηση του κατά ενός χρόνου γηραιότερου Ισπανού κίπερ που έχει συμβόλαιο ως το 2025 και η περίπτωση του Αλβανού ομοθεσίτη του απασχολεί έντονα το κλαμπ, καθώς πρόκειται για παίκτη από την αγορά των ελεύθερων και με σημαντική θητεία σε υψηλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια.

Πάντως, το ενδιαφέρον γύρω από το όνομα του 27χρονου πορτιέρε είναι έντονο γενικότερα στο μεταγραφικό παζάρι και αρκετοί σύλλογοι φέρεται πως βρίσκονται στο κυνήγι του.

Ο γεννημένος στην Αθήνα κίπερ που πέρασε από τα τμήματα υποδομής των Κυανέρυθρων την τριετία 2009-2012 κατέγραψε συνολικά 208 συμμετοχές με τους Λατσιάλι και κατέκτησε τέσσερα τρόπαια: δύο Κύπελλα Ιταλίας (2013, 2019) και ισάριθμα ιταλικά Σούπερ Καπ (2018, 2020).

Gabriel Slonina, different deal - he’d be one for the future, staying at Chicago Fire on loan.