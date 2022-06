Ο Κρίστιαν Έρικσεν μένει ελεύθερος από την Μπρέντφορντ και σύμφωνα με το «Athletic» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέθεσε πρόταση στον Δανό για την απόκτησή του!

Φουλάρει για την απόκτηση του Κρίστιαν Έρικσεν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Δανός χαφ έκανε γνωστό πως απέρριψε την πρόταση ανανέωσης που του έκανε η Μπρέντφορντ, με την οποία σφράγισε την επιστροφή του στη δράση έπειτα από τη σοκαριστική περιπέτεια της υγείας του και σύμφωνα με το «Athletic», οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν μπει δυναμικά στο κυνήγι της μεταγραφής του ως ελεύθερου καταθέτοντας επίσημη πρόταση.



Στα 30 του, ο ηγέτης της εθνικής Δανίας έδειξε το τελευταίο εξάμηνο πως ξαναβρίσκει τα πρότερα στάνταρ του, τόσο σε συλλογικό επίπεδο κάνοντας τη διαφορά στην Premier League (στα 11 ματς που έπαιξε η Μπρέντφορντ κέρδισε τα επτά) όσο και με το εθνόσημο και σε δηλώσεις του... έκλεισε το μάτι προς την ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ, λέγοντας πως δεν αποτελεί προτεραιότητά του να παίξει στο Champions League:



«Έχω διάφορες προτάσεις και επιλογές, τις οποίες εξετάζουμε και στο τέλος θα πάρω την απόφασή μου. Θα ήθελα πολύ να παίξω ξανά στο Champions League, ξέρω πόση πλάκα έχει, αλλά δεν είναι καθοριστικός παράγοντας για μένα», δήλωσε χαρακτηριστικά σε Μέσο της πατρίδας του.



