Η Άρσεναλ κατέθεσε πρόταση 50 εκατομμυρίων ευρώ στη Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του Γκάμπριελ Ζεσούς, όμως οι «Πολίτες» την απέρριψαν και ζητούν 10 εκατομμύρια περισσότερα.

Ο Γκάμπριελ Ζεσούς βρίσκεται στην «transfer list» της Μάντσεστερ Σίτι μετά την μεταγραφική «βόμβα» με την απόκτηση του Έρλινγκ Χάλααντ. Η Άρσεναλ λόγω της αποχώρησης του Αλεξάντερ Λακαζέτ κινείται στην αγορά για την απόκτηση σέντερ φορ και ο Βραζιλιάνος βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Σύμφωνα με το βραζιλιάνικο μέσο «Goal» οι «Κανονιέρηδες» κατέθεσαν πρόταση 50 εκατομμυρίων ευρώ στους πρωταθλητές Αγγλίας, όμως εισέπραξαν αρνητική απάντηση και αξιώνουν 60 εκατομμύρια για να κλείσουν το «deal». Aυτή ήταν η πρώτη πρόταση προς τη Μάντσεστερ Σίτι για τον Βραζιλιάνο επιθετικό και οι «Πολίτες» περιμένουν κρούση από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία αναζητεί μια έξτρα λύση για την επίθεση της μετά το «ναυάγιο» της υπόθεσης Μπαπέ.

Η Σίτι είχε αποκτήσει τον Ιανουάριο του 2017 τον Ζεσούς από την Παλμέιρας αντί 33 εκατομμυρίων ευρώ. O 25χρονος διεθνής με τη «Σελεσάο» μετράει 236 συμμετοχές και 95 γκολ με τη γαλάζια φανέλα και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2023.

