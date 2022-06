Η Τσέλσι και η Ίντερ έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας για την επιστροφή του Ρομέλου Λουκάκου στο Μιλάνο με τη μορφή δανεισμού.

Το προηγούμενο καλοκαίρι ο Ρομέλου Λουκάκου επέστρεψε στην Premier League, ως πρωταθλητής Ιταλίας. Η Τσέλσι τον έκανε δικό της δίνοντας στην Ίντερ 113 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας τον Βέλγο φορ, την πιο ακριβή αγορά στην ιστορία του κλαμπ, στο τελευταίο μεταγραφικό «μπαμ» της εποχής Αμπράμοβιτς.

Ο θηριώδης εππιθετικός δεν δικαίωσε τις προσδοκίες και δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Τόμας Τούχελ, ο οποίος προτιμούσε για την κορυφή της επίθεσης τον Τίμο Βέρνερ και τον Κάι Χάβερτς. Από τον περασμένο Ιανουάριο είχε ανοίξει η κουβέντα για το μέλλον του Λουκάκου, όμως ολοκλήρωσε τη σεζόν στο «Στάμφορντ Μπριτζ», όμως όπως ήταν αναμενόμενο η υπόθεση του θα μας απασχολήσει αυτό το καλοκαίρι.

Μετά την εξαγορά του κλαμπ από το consortium του Τοντ Μπόελι η κανονικότητα στην ομάδα έχει επιστρέψει και πλέον παίρνει... μπρος και ο σχεδιασμός της επόμενης σεζόν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί η Τσέλσι και η Ίντερ έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας για την επιστροφή του Ρομέλου Λουκάκου στους «Νεραντούζρι».

Οι κυπελλούχοι Ιταλίας δεν είναι σε θέση να... αποζημιώσουν την Τσέλσι για το «deal» του προηγούμενου καλοκαιριού και να αγοράσουν εκ νέου τον διεθνή φορ, οπότε η συζήτηση αφορά τον δανεισμό του Λουκάκου, ο οποίος είναι θετικός να επιστρέψει στο Μιλάνο. Αντί για χρηματικό ενοίκιο οι «Μπλε» δεν αποκλείεται να αρκεστούν σε έμψυχο αντάλλαγμα με τα ονόματα των των Λαουτάρο Μαρτίνες, Αλεσάντρο Μπαστόνι και Μίλαν Σκρίνιαρ να έχουν πέσει στο «τραπέζι».

Ο Λουκάκου ολοκλήρωσε τη σεζόν στην Τσέλσι με 44 συμμετοχές, 15 γκολ και δυο ασίστ σε συνολικά 2.748 αγωνιστικά λεπτά.

