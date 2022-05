Μια ημέρα μετά την επισημοποίηση της εξαγοράς της Τσέλσι από τον Τοντ Μπόλι και την Clearlake Capital το κλαμπ επιστρέφει στην... κανονικότητα.

Το απόγευμα της Δευτέρας (30/5) η Τσέλσι άλλαξε και επίσημα σελίδα με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών του κλαμπ από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς στο Consortium που ηγείται ο Τοντ Μπόελι μετά από δυο μήνες το κλαμπ επιστρέφει σε πλήρη ρυθμό λειτουργίας.

Τις προηγούμενες εβδομάδες ο σύλλογος λειτουργούσε με ειδική άδεια για την έκδοση εισιτηρίων και οι λοιπές επιχειρήσεις της ομάδας είχαν «παγώσει». Ένα 24ωρο μετά την απεμπλοκή του Ρώσου ολιγάρχη από τους Λονδρέζους η Τσέλσι επιστρέφει στην επιχειρηματική της κανονικότητα.

Με επίσημη ανακοίνωση τους οι «Μπλέ» γνωστοποίησαν την επαναλειτουργία του γηπέδου, της μπουτίκ, του ηλεκτρονικού καταστήματος, του μουσείου, του καταστήματος εστίασης «Frankie’s Sports Bar and Grill» και των ξενοδοχείων δίπλα από το γήπεδο, καλώντας τον κόσμο της ομάδας να στηρίξει την αρχή αυτής της νέας εποχής.

Our home is back open to welcome you all! 💙