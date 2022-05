Οι Αλεξάντερ – Άρνολντ, Ρόμπερτσον και Χέντερσον ήταν οι... μπροστάρηδες στους χορούς και τις μπύρες στο parade της Λίβερπουλ στην πόλη για την κατάκτηση των Carabao Cup και FA Cup. Με ... Dua Lipa στα ηχεία και το πασίγνωστο πλέον «One kiss is all it takes»!

Μερικές ώρες μετά την απώλεια του Champions League με την ήττα (1-0) από την Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Παρισιού, η απογοήτευση έμεινε στην άκρη και το Λίβερπουλ βάφτηκε κατακόκκινο για χάρη του Κλοπ και των παιδιών του.

Οι φετινοί κάτοχοι των Carabao Cup και FA Cup διασκέδασαν με τον κόσμο τους όπως το είχαν υποσχεθεί παρά το γεγονός πως χάθηκε το πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Στο ανοιχτό λεωφορείο με το οποίο έγινε η βόλτα στους δρόμους της πόλης, το τραγούδι της Dua Lipa «One kiss is all it takes» και ο Calvin Harris στα decks ξεσήκωσαν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας...