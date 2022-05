Κάραχερ: «Ο Τεν Χαγκ πρέπει να ξεφορτωθεί τον Κριστιάνο» (vid)

Ο Τζέιμι Κάραχερ, συμβούλεψε τον νέο τεχνικό της Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ, να μην υπολογίζει τον Κριστιάνο Ρονάλντο για τη νέα σεζόν και να πουληθεί το καλοκαίρι.

Ο Ρονάλντο έχει συμβόλαιο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έως το 2023, με δυνατότητα παράτασης για έναν ακόμη χρόνο, με τον μάνατζερ Έρικ τεν Χαγκ να επιβεβαιώνει ότι ο έμπειρος επιθετικός θέλει να παραμείνει στο «Ολντ Τράφορντ» και τη νέα σεζόν.

Μία δήλωση την οποία δεν είδε με καλό μάτι ο παλαίμαχος στόπερ της Λίβερπουλ, Τζέιμι Κάραχερ, ο οποίος συμβούλεψε τον νέο τεχνικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ξεφορτωθεί τον Πορτογάλο αστέρα, ο οποίος τη φετινή σεζόν σκόραρε 18 γκολ στην Premier League και ήταν από τους ελάχιστους διασωθέντες για τους «κόκκινους διαβόλους».

«Είμαι σίγουρος ότι ο Τεν Χαγκ πρέπει να το κάνει αυτό με τον Ρονάλντο είτε τον αφήνουν είτε όχι. Το λέω σταθερά σε όλη τη σεζόν ότι δεν ήταν μία καλή μεταγραφή. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών και θεωρείται ότι τον επικρίνω. Eίναι ένα εκατομμύριο φορές καλύτερος από ό,τι θα μπορούσα ποτέ να είμαι. Δεν θα μπορούσα ούτε τα κορδόνια να του δέσω, προφανώς.

