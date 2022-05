Ο Ζούλιαν Αλβάρες έγινε ο πρώτος στα χρονικά της Ρίβερ με έξι γκολ σε μια αναμέτρηση και η Σίτι ενθουσιάζεται βλέποντας τις ικανότητες του νεαρού τον οποίο περιμένει μαζί με τον Χάαλαντ από το φετινό καλοκαίρι!

Ο 22χρονος επιθετικός έχει υπογράψει το συμβόλαιό του με την Μάντσεστερ Σίτι για να μετακινηθεί στην Αγγλία και να κάνει το μεγάλο βήμα στην Premier League ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Κόστισε περί τα 18 εκατομμύρια ευρώ στους «πολίτες» και ίσως το συγκεκριμένο ποσό πολύ σύντομα ν' αποτελεί... τιμή ευκαιρίας.

Ο Ζούλιαν Αλβάρες στο παιχνίδι της Ρίβερ Πλέιτ απέναντι στην Αλιάνζα Λίμα για το Copa Libertadores πέτυχε έξι τέρματα στην εντυπωσιακή νίκη (8-1) που πήρε η ομάδα του.

Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου του Μπουένος Άιρες με έξι γκολ σε ένα ματς, βρίσκοντας το δρόμο προς τα δίχτυα στο 15ο, το 18ο, το 41ο, το 54ο, το 57ο και το 83ο λεπτό.

