Η Μάντσεστερ Σίτι κατέληξε σε οριστική συμφωνία με τη Ρίβερ Πλέιτ για τη μεταγραφή του νεαρού επιθετικού, Χουλιάν Άλβαρεζ.

H Mάντσεστερ Σίτι είχε βάλει στο «μάτι» τον Χουλιάν Άλβαρεζ της Ρίβερ Πλέιτ και εν τέλει κατάφερε να φτάσει σε οριστική συμφωνία με τους «Εκατομμυριούχους» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Οι «Πολίτες» επένδυσαν 18,5 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα bonus για το «wonderkid» των πρωταθλητών Αργεντινής, τον οποίον «έδεσαν» μέχρι το 2027!

Ο 21χρονος επιθετικός τράβηξε τα βλέμματα με τη φανέλα της Ρίβερ Πλέιτ μέσα στο 2021, καθώς έβαλε 20 γκολ σε 35 αγώνες. Ο Άλβαρεζ θα παραμείνει με τη μορφή δανεισμούς στους εκατομμυριούχους μέχρι τον Ιούλιο και εν συνεχεία θα ενσωματωθεί στο ρόστερ της Μάντσεστερ Σίτι.

Julián Álvarez to Manchester City from River Plate, done deal and here we go! Agreement confirmed as expected last week. €18.5m fee to River with bonuses/taxes. Julián will sign for five years. 🕷🇦🇷 #MCFC



Deal now sealed - Álvarez will remain at River Plate on loan until July. pic.twitter.com/3JQYAuS1U3