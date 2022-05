Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά και την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, καλωσόρισε τον Έρικ Τεν Χαγκ στο «Ολντ Τράφορντ».

Η χειρότερη σεζόν στην ιστορία της Μάντσεσερ Γιουνάιτεντ από καταβολής Premier League ολοκληρώθηκε με ήττα από την Κρίσταλ Πάλας, την πρώτη για τους Λονδρέζους εντός έδρας από το 1991 κόντρα στους «κόκκινους διαβόλους». Ο νέος προπονητής της ομάδας, Έρικ Τεν Χαγκ ήταν παρών στο «Σέλχερστ Παρκ» και παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα της αγγλικής ομάδας.

Μετά την ολοκλήρωση της σεζόν, οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρουσίασαν τον Ολλανδό τεχνικό, ο οποίος φωτογραφήθηκε στο «Ολντ Τράφορντ» κρατώντας τη φανέλα της ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 52χρονος προπονητής είχε υπογράψει από τον περασμένο Απρίλιο, συμβόλαιο μέχρι το 2025 με προοπτική ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο.

Welcome to your new home, Erik 🔴#MUFC || #WelcomeErik pic.twitter.com/aRRZijRxVa