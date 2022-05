Ο Μοχάμεντ Σαλάχ σκόραρε το δεύτερο τέρμα για την Λίβερπουλ και ήλπιζε πως αυτό θα ήταν αρκετό για να στεφθεί η ομάδα του πρωταθλήτρια. Ωστόσο ένας οπαδός τον ενημέρωσε ότι η Μάντσεστερ Σίτι έκανε την ανατροπή, με τον Αιγύπτιο μεσοεπιθετικό να μην μπορεί να κρύψει την απογοήτευσή του, παρά το γκολ που πέτυχε.

Η Λίβερπουλ επικράτησε 3-1 της Γουλβς, ωστόσο δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τροπαίου της Premier League, μιας και η Μάντσεστερ Σίτι έκανε την ανατροπή και στο τέλος πήρε την πολύτιμη νίκη με 3-2 επί της Άστον Βίλα.

Οι «Reds» μάλιστα χρειάστηκε να φτάσουν μέχρι το 84ο λεπτό της αναμέτρησης προκειμένου να πετύχουν δεύτερο τέρμα στην αναμέτρηση και να προηγηθούν κόντρα στην Γουλβς. Τότε, ο Σαλάχ βρήκε δίχτυα και όλοι οι συμπαίκτες του θεωρούσαν πως είχαν το προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου.

Μόνο που τη στιγμή των πανηγυρισμών ένας οπαδός της Λίβερπουλ ενημέρωσε τον Μοχάμεντ Σαλάχ ότι η Μάντσεστερ Σίτι έκανε την ανατροπή κόντρα στην Άστον Βίλα, με τον Αιγύπτιο μεσοεπιθετικό να μην μπορεί να κρύψει την απογοήτευσή του, παρά το γκολ που πέτυχε.

Liverpool fans had to tell Mo Salah that Man City had already gone ahead by the time he scored 💔 pic.twitter.com/WNWWvJNNb1