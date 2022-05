Κλοπ: «Είμαι υπερήφανος και απογοητευμένος» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ στις δηλώσεις του μετά το ματς κόντρα στη Γουλβς εξέφρασε τα συναισθήματα του για την απώλεια του πρωταθλήματος, ενώ συνεχάρη τη Μάντσεστερ Σίτι και τον Πεπ Γκουαρδιόλα για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η Λίβερπουλ πίστεψε στο... όνειρο του «quadruple», έφτασε κοντά, όμως δεν κατάφερε να «κλέψει» το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Γιούργκεν Κλοπ στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί της Γουλβς εξέφρασε την υπερηφάνεια για τους ποδοσφαιριστές του αλλά και την απογοήτευση για την απώλεια του τίτλου, ενώ έστειλε τα συγχαρητήρια του στον Πεπ Γκουαρδιόλα και στους ποδοσφαιριστές του για την κατάκτηση του τροπαίου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γερμανού τεχνικού:

«Φυσικά και είμαι υπερήφανος. Ολόκληρη η χρονιά είναι φανταστική. Το σημερινό παιχνίδι έδειξε πολλά για αυτά τα παιδιά. Βρήκαμε τον τρόπο να νικήσουμε, είναι τρομερό. Είναι τρελό το ότι συγκεντρώσαμε 92 βαθμούς με όλα αυτά τα παιχνίδια που δώσαμε. Είμαι υπερήφανος και απογοητευμένος. Υπάρχουν και χειρότερα σενάρια. Να είσαι έναν πόντο μπροστά και να μην το πάρεις, αυτό πρέπει να είναι χειρότερο. Δεν ήταν απροσδόκητη η απώλεια. Ήταν δεδομένο και πριν το παιχνίδι ότι πρέπει να συμβούν πολλά για να πανηγυρίσουμε. Δεν θέλω να ξεχάσω να το πω: Συγχαρητήρια στη Μάντσεστερ Σίτι, στον Πεπ Γκουαρδιόλα, στο προσωπικό, τους παίκτες, ολόκληρο τον σύλλογο για το πρωτάθλημα. Ήμασταν κοντά, αλλά όχι αρκετά κοντά. Έτσι είναι τα πράγματα.

