Το Sky Sports δημοσίευσε βίντεο στα Social Media από τη στιγμή της επίθεσης των οπαδών της Μάντσεστερ Σίτι στον Ρόμπιν Όλσεν.

Η Μάντσεστερ Σίτι χάρη στη νίκη της κόντρα στην Άστον Βίλα στέφθηκε πρωταθλήτρια για τέταρτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια και αμέσως μετά τη λήξη του ματς οι φίλοι των «Πολιτών» μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρισούν. Κατά την εισβολή των οπαδών ο τερματοφύλακας της ομάδας του Στίβεν Τζέραρντ, Ρόμπιν Όλσεν χτυπήθηκε στο κεφάλι και η Σίτι με επίσημη ανακοίνωση της απολογήθηκε στον πρώην «πορτιέρα »του ΠΑΟΚ. Το Sky Sports δημοσίευσε βίντεο στα Social Media από τη στιγμή της επίθεσης στον διεθνή Σουηδό κίπερ.

Shocking footage has emerged of Aston Villa goalkeeper Robin Olsen being assaulted numerous times whilst leaving the Etihad pitch. pic.twitter.com/yG0XIOAacs