Σε αντίθεση με τον Πατρίκ Βιεϊρά, ο Κρίστιαν Μπεντέκε κατάφερε να συγκρατήσει την ψυχραιμία του και να μην αντιδράσει στην άσεμνη και άσχημη ενόχληση από οπαδό της Έβερτον στο «Γκούντισον Παρκ».

Η εισβολή των οπαδών για πανηγυρισμούς στο φινάλε των αναμετρήσεων το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές.

Σε ό,τι αφορά την Premier League, ο Βιεϊρά πιάστηκε στα χέρια με έναν αντίπαλο υποστηρικτή και τον κλώτησε, αντιδρώντας στις ύβρεις και τις προκλητικές χειρονομίες.

Τώρα, ο Κρίστιαν Μπεντέκε λίγο μετά το 3-2 των «ζαχαρωτών» επί της Κρίσταλ Πάλας, δέχθηκε άσχημη ενόχληση από οπαδό, ο οποίος όμως έτρεξε αμέσως να διαφύγει, με τον ποδοσφαιριστή πάντως να μην αντιδρά καθόλου...

Fair play to Bentekkers for not absolutely lamping this 🤡. pic.twitter.com/X9hvAjwiaz