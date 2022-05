Γι' ακόμα μια φορά ο Πεπ Γκουαρδιόλα προσπάθησε να εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε όταν έλεγε πως όλη η Αγγλία στηρίζει τη Λίβερπουλ. Χαρακτήρισε τη δική του Σίτι ως... αουτσάιντερ, λόγω της προϊστορίας της Premier και των ομάδων που κυριαρχούσαν παλαιότερα.

Ο Καταλανός προπονητής άκουσε και διάβασε πολλά στον απόηχο της δήλωσης που είχε κάνει για το γεγονός πως τα Media και ο κόσμος στο αγγλικό ποδόσφαιρο θέλουν όλοι να δουν τη Λίβερπουλ να κλέβει τον τίτλο από την Μάντσεστερ Σίτι.

«Πλέον είμαι πεπεισμένος ότι τα αγγλικά μου δεν είναι τόσο καλά και χρειάζεται να εξηγώ συνέχεια» είπε ο Γκουαρδιόλα για να εκφράσει και την ενόχλησή του και συνέχισε:

«Όταν φτάνεις στην τελική ευθεία, οι παραδοσιακές ομάδες με τα περισσότερα πρωταθλήματα, έχουν και τη μεγαλύτερη στήριξη από τον ουδέτερο κόσμο. Γι' αυτό έχω πει ότι είμαστε αουτσάιντερ. Το ίδιο έγινε και στην Ισπανία με Μπαρτσελόνα και Ρεάλ, έγινε και στο Μόναχο με την Μπάγερν, έγινε και στο Μιλάνο με Ίντερ και Μίλαν.

Είμαστε τα νέα αουτσάιντερ την τελευταία 10ετία. Δεν είπα ότι όλη η χώρα στηρίζει την Λίβερπουλ. Όμως, γενικά όταν ένα κλαμπ δεν έχει ιδιαίτερη ιστορία με τους τίτλους, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, έχουν μεγαλύτερη στήριξη από τον κόσμο. Η Λίβερπουλ, η Γιουνάιτεντ και η Άρσεναλ λόγω ιστορίας έχουν περισσότερη στήριξη. Εμείς είμαστε νέοι σε αυτή τη θέση της διεκδίκησης των τίτλων».

