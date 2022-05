Ο πλουσιότερος Βρετανός επιχειρηματίας, Τζιμ Ράτκλιφ, μετά την προσπάθεια του να πάρει την Τσέλσι ετοιμάζει πρόταση στην οικογένεια Γκλέιζερ για την εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «βράζουν» με τη διοίκηση της οικογένειας Γκλέιζερ και ο σερ Τζιμ Ράτκλιφ ίσως θα είναι ο άνθρωπος που θα αλλάξει σελίδα στην ιστορία των «Κόκκινων Διαβόλων». Ο πλουσιότερος Βρετανός επιχειρηματίας έκανε «μπάσιμο» τον προηγούμενο μήνα για την εξαγορά της Τσέλσι με πρόταση εξαγοράς άνω των 4 δισεκατομμυρίων λιρών, όμως εν τέλει προτιμήθηκε η πρόταση του Τοντ Μπόελι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άγγλου δημοσιογράφου, Έντουαρντ Φράνσις, ο ιδιοκτήτης της Νις συνεχίζει τις προσπάθειες του για να «μπει» στην Premier League και σε αυτό το πλαίσιο είναι έτοιμος να καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό που προτίθεται να προσφέρει ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος, όμως μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να βγουν στο «φως» περισσότερες πληροφορίες.

Exl. Jim Ratcliffe is putting in a place a bid in order to gain ownership of #MUFC.



Glazers have been made aware the mood around Old Trafford and could be left with no other choice but to sell the club. Fee is not yet announced but will be made clear in a few days time 🔴✅ pic.twitter.com/35qeN564fp