Ο Άγγλος δισεκατομμυριούχος σερ Τζιμ Ράτκλιφ μπήκε στην «κούρσα» της εξαγοράς της Τσέλσι, καθώς κατέθεσε το πρωί της Παρασκευής (29/4) πρόταση άνω των τεσσάρων δισεκατομμυρίων λιρών! Ο 69χρονος μεγιστάνας είναι ιδιοκτήτης της Νις και έχει επενδύσει στην ομάδα της Mercedes στη Formula 1.

Εξελίξεις στην «κούρσα» εξαγοράς της Τσέλσι! Η αμερικανική εμπορική τράπεζα Raine Group, η οποία διαχειρίζεται την πώληση των «Μπλε» από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς ήταν να ενημερώσει σήμερα (29/4) τους τρεις επικρατέστερους πλειοδότες (Τοντ Μπόελι, Στιβ Παλιούκα, Σερ Μάρτιν Μπρόουτον) για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων, όμως το πρωί της Παρσκευής «έσκασε» νέα πρόταση, η οποία ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα.

Πιο συγκεκριμένα ο Άγγλος δισεκατομμυριούχος σερ Τζιμ Ράτκλιφ κατέθεση πρόταση άνω των 4 δισεκατομμυρίων λιρών! Ο 69χρονος είναι μόνιμος κάτοικος Μονακό και έχει στην κατοχή του μέσω της εταιρείας «Ineos» την Νις της Ligue 1, ενώ έχει επενδύσει στην ομάδα της Mercedes στη Formula 1.

Πιο συγκεκριμένα ο Βρετανός μεγιστάνας προσφέρει συνολικά, 4,25 δισεκατομμύρια λίρες, εκ των οποίων τα 2,5 δις θα δοθούν σε φιλανθρωπία για τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία και 1,75 θα γίνουν επένδυση στην ομάδα μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ υπάρχει και πλάνο για την αναβάθμιση τους «Στάμφορντ Μπριτζ».

Full statement from Jim Ratcliffe after £4.25bn bid to buy #CFC. “This is a British bid for a British club.” Was told earlier in process there was an unknown bidder but was also told they had gone away. Wow. pic.twitter.com/udMgO0EaHw