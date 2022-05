Ο ήρωας της κατάκτησης του Κυπέλλου, Κώστας Τσιμίκας, ξεκινάει βασικός για τη Λίβερπουλ στο ματς κόντρα στη Σαουθάμπτον, από το οποίο ο Γιούργκεν Κλοπ άφησε εκτός τους εννέα από τους έντεκα του αγώνα κόντρα στην Τσέλσι!

Η Λίβερπουλ κυνηγάει όσες ελπίδες της έχουν απομείνει για την ανατροπή στην κούρσα του τίτλου (στο -4 από τη Σίτι με ένα παιχνίδι λιγότερο), αλλά αυτό δεν απέτρεψε τον Γιούργκεν Κλοπ να πραγματοποιήσει ευρύ rotation στο προτελευταίο ματς της Premier League με αντίπαλο τη Σαουθάμπτον.

Οι Reds παρατάσσονται με εννέα αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με τον τελικό Κυπέλλου, μία εξ αυτών και ο «ήρωας» της κατάκτησης, Κώστας Τσιμίκας. Ο Έλληνας μπακ ξεκινάει βασικός αντί του Άντι Ρόμπερτσον στο «St. Marry's», από κοινού με τους Γκόμεζ, Μάτιπ και Κονατέ. Ο τελευταίος μαζί με τον Άλισον είναι τα μοναδικά πρόσωπα που παρέμειναν στο αρχικό σχήμα, καθώς στον άξονα πήραν φανέλα βασικού οι Μίλνερ, Τζόουνς και Έλιοτ, ενώ στη γραμμή κρούσης θα αγωνιστούν οι Ζότα, Μιναμίνο και Φιρμίνο.

Ρόμπερτσον, Τιάγκο και Ντίαζ έμειναν στον πάγκο, ενώ οι Φαν Ντάικ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Φαμπίνιο, Μανέ και Σαλάχ δεν βρίσκονται καν στην αποστολή.

