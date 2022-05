Το πρώτο από τα δυο τελευταία βήματα για τη νέα εποχή της Τσέλσι έγινε, με την ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League να δίνει το «ok» στον Τοντ Μπόελι για να γίνει το νέο αφεντικό των «μπλε» του Λονδίνου.

Τη στιγμή που θα πρέπει να υπάρξουν νέες επαφές και με τον Ρομάν Αμπράμοβιτς για να πειστεί η Κυβέρνηση πως ο Ρώσος δεν θα βγάλει κανένα κέρδος από την παραχώρηση των μετοχών του συλλόγου, ήρθε η πρώτη από τις δύο απαραίτητες εγκρίσεις για το κλαμπ.

Η ανεξάρτητη επιτροπή της Premier που εξετάζει τα δεδομένα των αγοραπωλησιών των συλλόγων αλλά και τις περιουσίες των ανθρώπων στους οποίους μεταβιβάζονται οι μετοχές, έδωσε το «ok». Έτσι ο Μπόελι έκανε το... 1/2.

Επόμενο βήμα να ξεκαθαρίσει και το ζήτημα που έχει προκύψει με τον Αμπράμοβιτς, από το περιβάλλον του οποίου δηλώνουν απόλυτα καθησυχαστικοί και διόλου ανήσυχοι για την αίσια έκβαση του θέματος.

Premier League set to give Boehly bid the green light this week as Unicef chief provides Government with Abramovich assurances #cfc https://t.co/GBTltPSrEN