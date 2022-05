Αντρέας Γκέοργκσον: Το δεξί χέρι του Αρτέτα και νυν αθλητικός διευθυντής της Μάλμε στο 2nd Football 360 Summit

Ο Σουηδός Αντρέας Γκέοργκσον, με θητεία σε Μπρέντφορντ και Άρσεναλ, όπου αποτέλεσε το δεξί χέρι του Αρτέτα, νυν αθλητικός διευθυντής της Μάλμε, μιλάει στο 2nd Football 360 Summit!

Ένα ακόμα σημαντικό όνομα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα μιλήσει στο 2nd Football 360 Summit, ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά συνέδρια παγκοσμίως. Ο Αντρέας Γκέοργκσον, αθλητικός διευθυντής της Μάλμε, της πιο επιτυχημένης ομάδας στη Σουηδία, θα μοιραστεί τις σκέψεις του για το πώς οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά σε έναν ποδοσφαιρικό οργανισμό αν οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν ρυθμιστούν σωστά.

Ο 36χρονος πήγε επικεφαλής στη Μάλμε, αφού νωρίτερα είχε κάνει το μεγάλο «μπαμ» στην καριέρα του, αποτελώντας το δεξί χέρι του Μικέλ Αρτέτα στην Άρσεναλ. Από την 1η Αυγούστου 2020 μέχρι και τα τέλη Δεκεμβρίου του 2021 ο Σουηδός ήταν στο πλευρό του Ισπανού προπονητή στους «κανονιέρηδες». Όταν αποχώρησε από την ομάδα του Λονδίνου, είπε:

«Ήταν δύσκολο να φύγω από την Άρσεναλ. Ο Μικέλ Αρτέτα έδειξε μεγάλη πίστη σε μένα όταν με πήρε από τη Μπρέντφορντ. Και η διαδικασία για να με πάρει από εκεί δεν ήταν καθόλου εύκολη. Επένδυσε μέρος της εμπιστοσύνης και του χρόνου του για να με πάρει μαζί του στην Άρσεναλ». Κατά τη θητεία του στη Μπρέντφορντ ήταν επικεφαλής των στατικών φάσεων και της ατομικής εξέλιξης, ενώ νωρίτερα στην καριέρα του δούλεψε στη Μάλμε ως προπονητής ακαδημιών, επικεφαλής μεθοδολογίας για δέκα χρόνια, αλλά και στο κομμάτι του σκάουτινγκ. Για μια διετία ήταν βοηθός προπονητή στην πρώτη ομάδα του σουηδικού κλαμπ, προπονητής στην K21, ώσπου έκανε το βήμα για το Νησί.

.@georgson82 gives us insights into individual development coaching, evolving set pieces at the highest level, Malmö's youth development secrets & what it was like to work under Mikel Arteta @Arsenal



& @schneiderweiler @sport_simon @HudlAnalysis https://t.co/qrp0F4FWnp