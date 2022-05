Όσο κι αν «φωνάζει», όσο κι αν η φάση με τον Χόλντινγκ μπορεί να είναι αμφισβητούμενη, η Άρσεναλ αυτή τη στιγμή είναι πρώτη με διαφορά στις κόκκινες κάρτες στην εποχή του Μικέλ Αρτέτα...

Οι «κανονιέρηδες» θα μπορούσαν με μια μεγάλη νίκη στην έδρα της «μισητής» τους αντιπάλου, Τότεναμ, να εξασφαλίσουν και μαθηματικά τη μεγάλη επιστροφή τους στο επόμενο Champions League, όμως, απέτυχαν.

Μένοντας από νωρίς με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Ρομπ Χόλντινγκ, η ομάδα του Αρτέτα κατέρρευσε κι έτσι είδε τα «σπιρούνια» να φτάνουν στο τελικό 3-0, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής από την 4άδα της Premier.

Η νέα κόκκινη κάρτα για παίκτη των «κανονιέρηδων» ήταν η 13η στην εποχή του Μικέλ Αρτέτα στην άκρη του πάγκου. Όσο ο Ισπανός κόουτς κρατάει το «τιμόνι», η ομάδα του έχει τις περισσότερες αποβολές και με διαφορά στην Λίγκα!

Η αμέσως επόμενη είναι η Μπράιτον με 8 και ακολουθούν οι Έβερτον και Σαουθάμπτον με 7 στο χρονικό διάστημα της παρουσίας του νυν τεχνικού του λονδρέζικου κλαμπ.

Most red cards in the Premier League since Mikel Arteta took charge of Arsenal:



13 - Arsenal

12

10

11

10

9

8 - Brighton

7 - Everton, Southampton



