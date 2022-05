Γκουαρδιόλα: «Θα ήθελα να μείνω στη Μάντσεστερ Σίτι για ακόμα μια δεκαετία» (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα σε δηλώσεις του στο «Sky Sports» τόνισε πως θέλει να παραμείνει στη Μάντσεστερ Σίτι για ακόμα μια δεκαετία, όμως ξεκαθάρισε πως δεν θα βάλει υπογραφή σε νέο συμβόλαιο πριν την ολοκλήρωση της τρέχουσας σεζόν.

H Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα μπορεί να απέτυχε για ακόμα μια χρονιά να κατακτήσει το «πολυπόθητο» Champions League και μάλιστα να αποκλείστηκε με «εφιαλτικό» τρόπο από τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως η διοίκηση των «Πολιτών» εμπιστεύεται «τυφλά» και στηρίζει τον Καταλανό τεχνικό. Το συμβόλαιο του έμπειρου προπονητή μπορεί να ολοκληρώνεται το 2023, όμως οι δυο πλευρές βρίσκονται σε επαφές για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2025, ακολουθώντας τα βήματα της Λίβερπουλ με την ανανέωση του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Γκουαρδιόλα σε δηλώσεις του στο «Sky Sports» εξέφρασε την επιθυμία του να συνεχίσει στον πάγκο των «Γαλάζιων» για ακόμα μια... δεκαετία, όμως επισήμανε πως δεν πρόκειται να υπογράψει σε νέο συμβόλαιο πριν την ολοκλήρωση της σεζόν. Ο 51χρονος προπονητής βρίσκεται στο Μάντσεστερ από το 2016 και μετράει τρία πρωταθλήματα, τέσσερα League Cup, δύο Super Cup και ένα FA Cup.

«Αν επεκτείνω το συμβόλαιό μου, θα είναι στο τέλος της επόμενης σεζόν. Δεν πρόκειται να συμβεί νωρίτερα. Είμαι εδώ πολλά χρόνια και πρέπει να δω πώς είμαστε μαζί, εγώ και η ομάδα. Θα ήθελα να μείνω άλλα 10 χρόνια, αλλά χρειαζόμαστε χρόνο», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

🗣 "If I extend my contract, it will be at the end of next season."



Pep Guardiola on his future with Manchester City. pic.twitter.com/2OEYRUxAUQ