Υπήρχαν δύο σημαντικοί παράγοντες στην απόφαση του Έρλινγκ Χάαλαντ να επιλέξει να φοράει τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι από την επόμενη σεζόν.

Η πρώτη βόμβα του καλοκαιριού έσκασε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αφού η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ από την Ντόρτμουντ, ενεργοποιώντας τη ρήτρα του Νορβηγού στράικερ, η οποία ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 21χρονος Νορβηγός επιθετικός θα καρπώνεται 470.000 ευρώ την εβδομάδα και φυσικά συγκαταλέγεται στους πιο ακριβοπληρωμένους της Premier League. Με αμοιβές εκπροσώπων και μπόνους, το deal άγγιξε τα 100 εκατομμύρια ευρώ! Ωστόσο, ο Χάαλαντ δεν επέλεξε τους Πολίτες οικονομικούς λόγους, μιας και τον ίδιο μισθό θα μπορούσε να βρει σε Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν. Ομάδες οι οποίες επίσης κυνηγούσαν την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στη Νησί, ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Χάαλαντ επέλεξε την Μάντσεστερ Σίτι, ήταν ο πατέρας του. Ο Αλφ Ίνγκε Χάαλαντ αγωνίστηκε κατά την ποδοσφαιρική του θητεία για μία τριετία με τα χρώματα των Πολιτών και μέχρι σήμερα παραμένει πιστός οπαδός τους. Ο πατέρας του Χάαλαντ είχε συμβουλέψει ουκ ολίγες φορές τον γιο του, για το μέλλον του, τονίζοντας του ότι η Μάντσεστερ Σίτι αποτελεί την καλύτερη επιλογή σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες που τον είχαν στο στόχαστρό τους.

Ο δεύτερος λόγος που ο Νορβηγός αστέρας είπε το «ναι» ήταν ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Χάαλαντ δεν μπορούσε να χάσει την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Καταλανό τεχνικό και να δει πώς μπορεί να εξελιχθεί το παιχνίδι του υπό την καθοδήγηση του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι. Ο 21χρονος επιθετικός μπορεί να μετράει 85 γκολ σε 88 συμμετοχές με τη Ντόρτμουντ, ωστόσο υπάρχει η αίσθηση ότι μπορεί πραγματικά να εκτοξευτεί στον αγγλικό σύλλογο και να ανεβάσει άλλη ταχύτητα. Μάλιστα, η προοπτική να αγωνιστεί στο πλευρό των Κέβιν Ντε Μπρόινε και Φιλ Φόντεν ήταν κάτι που τον κέρδισε μιας και δίπλα τους, ο Χάαλαντ αισθάνεται ότι έχει την ευκαιρία να κερδίσει συλλογικά και ατομικά έπαθλα.

