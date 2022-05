Η... βόμβα έπεσε και η Σίτι ανακοίνωσε την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ από τη Ντόρτμουντ δαπανώντας 60 +40 εκατ. ευρώ!

Η Σίτι απέτυχε και φέτος να βρεθεί στην κορυφή της Ευρώπης και η ιδιοκτησία της είναι έτοιμη για τη μεταγραφική αντεπίθεση. Στόχος είναι η κατάκτηση του Champions League και ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε την άνεση να αποφασίσει για τον παίκτη που θα την εκτοξεύσει. Ο Καταλανός διάλεξε τον Ερλινγκ Χάαλαντ και η Σίτι δεν του χάλασε το χατίρι. Οι «Πολίτες» ανακοίνωσαν τη συμφωνία με τον νυν σύλλογο του Νορβηγού σταρ δαπανώντας 60 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς σε αυτό το ποσό να συμπεριλαμβάνονται τα μπόνους. Με αμοιβές εκπροσώπων και μπόνους, το deal άγγιξε τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.