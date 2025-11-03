Με έντονο άρωμα Παρί Σεν Ζερμέν ανακοινώθηκε η κορυφαία ενδεκάδα της FIFPRO για το 2025, μέσα από τις ψήφους περίπου 26 χιλιάδων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.

Πάνω από 26 χιλιάδες επαγγελματίες ποδοσφαιριστές από 68 διαφορετικές χώρες καταχώρησαν τη δική τους ψήφο για την κορυφαία ενδεκάδα του 2025 και ήρθε η σειρά της FIFPRO να ανακοινώσει τα αποτελέσματα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Παγκόσμια Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών εξέδωσε τη δική της κορυφαία ενδεκάδα για το τρέχον έτος μέσα από την ψήφο των μελών της, με την κυριαρχία της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, να είναι ευδιάκριτη!

Συγκεκριμένα οι Ασράφ Χακίμι, Νούνο Μέντες, Βιτίνια και Ουσμάν Ντεμπελέ των Παριζιάνων βρέθηκαν στην κορυφαία ενδεκάδα μετά από μια εξαιρετική σεζόν με τρεμπλ στο Παρίσι, όπως και ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος βέβαια το καλοκαίρι άλλαξε περιβάλλον και μετακόμισε στη Μάντσεστερ Σίτι.

Από εκεί και πέρα δυο εκπροσώπους μέτρησαν οι Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, με την πρώτη να βλέπει τους Λαμίν Γιαμάλ και Πέδρι στην ενδεκάδα και τη δεύτερη τους Τζουντ Μπέλιγκχαμ και Κιλιάν Μπαπέ. Τους κορυφαίους έντεκα συμπλήρωσαν οι Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και Κόουλ Πάλμερ των Λίβερπουλ και Τσέλσι αντίστοιχα, με την FIFPRO να επιλέγει σχηματισμό 3-4-3 για να... χωρέσει τα ονόματα.

Αναλυτικά η κορυφαία ενδεκάδα της FIFPRO

Τερματοφύλακας: Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/ Μάντσεστερ Σίτι)

Αμυντικοί: Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν), Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)

Μέσοι: Τζουντ Μπέλινγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης), Πέδρι (Μπαρτσελόνα), Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι), Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)

Επιθετικοί: Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα), Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)